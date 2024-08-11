Версия iPhone 14 с большим экраном снова потеряла в цене

На российском рынке упала цена на iPhone 14 Plus. Если ещё недавно смартфон осенью 2023 года стоил 95 тысяч рублей, то сейчас его можно купить за 62 тысячи рублей, что означает снижение примерно на 30 тысяч рублей. В июле его цена была 65 тысяч рублей, но и эта цифра уже неактуальна.

По словам экспертов, iPhone 14 Plus — отличное предложение для тех, кто ищет большой экран по доступной цене. Смартфон оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем, что делает его похожим на флагманские модели, но в отличие от iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, он не поддерживает частоту обновления 120 герц.

Кроме большого экрана, iPhone 14 Plus имеет стеклянный корпус, процессор A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 гигабайт. На задней панели устройства расположена двойная камера с двумя 12-мегапиксельными объективами, а аккумулятор имеет ёмкость 4323 миллиампер-часов.