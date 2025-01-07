VESA представила обновленный стандарт DisplayPort 2.1b и новые кабели DP80LL

DisplayPort 2.1b и DP80LL ориентированы на пользователей, которым требуется высокая производительность для игр, работы с графикой и профессиональных задач. Теперь, благодаря увеличенной длине кабелей, геймеры и профессионалы получат больше свободы при настройке своих рабочих станций и игровых систем.

Кабели DP80LL были разработаны при поддержке NVIDIA. Новый стандарт позволяет передавать изображение в ультравысоком разрешении, поддерживает HDR и обеспечивает более плавный игровой процесс.

DisplayPort 2.1b сохраняет преимущества технологии, включая возможность подключения нескольких дисплеев через один кабель (MST) и поддержку различных разъемов, таких как USB Type-C и Thunderbolt. Первые сертифицированные кабели DP80LL ожидаются в продаже уже в ближайшие месяцы, а полноценный запуск стандарта DisplayPort 2.1b намечен на весну 2025 года.