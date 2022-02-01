Наука и технологии
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Вещества в пластике, из которого сделаны упаковки для еды и напитков, оказались причиной набора веса

Из-за химикатов
Учёные из Норвежского университета науки и технологий исследовали 34 пластиковых изделия для хранения еды и напитков. Был изучен состав пластиковых ложек, баночек для йогурта и подобных продуктов, пластиковой тары для воды и т.д.
Вещества в пластике, из которого сделаны упаковки для еды и напитков, оказались причиной набора веса

В изделиях было обнаружено 55 тысяч химических соединений, 629 исследователям удалось определить. При этом 11 из идентифицированных веществ оказались опасными для здоровья в силу влияния на метаболизм.

Чтобы определить влияние этих веществ, учёные провели эксперименты на мышах, в ходе которых выяснилось, что при попадании в организм, исследуемые вещества провоцируют рост жировых клеток. Одно из них — бисфенол А — органическое химическое соединение из группы фенолов, которое также является аналогом женского гормона эстрогена.

Исследование было инициировано по причине растущего числа людей, страдающих ожирением. Всего в мире насчитывается порядка 2 млрд человек с избыточным весом, 650 млн больны ожирением.

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Источник: New Atlas
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