Вещества в пластике, из которого сделаны упаковки для еды и напитков, оказались причиной набора веса

В изделиях было обнаружено 55 тысяч химических соединений, 629 исследователям удалось определить. При этом 11 из идентифицированных веществ оказались опасными для здоровья в силу влияния на метаболизм.

Чтобы определить влияние этих веществ, учёные провели эксперименты на мышах, в ходе которых выяснилось, что при попадании в организм, исследуемые вещества провоцируют рост жировых клеток. Одно из них — бисфенол А — органическое химическое соединение из группы фенолов, которое также является аналогом женского гормона эстрогена.

Исследование было инициировано по причине растущего числа людей, страдающих ожирением. Всего в мире насчитывается порядка 2 млрд человек с избыточным весом, 650 млн больны ожирением.

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