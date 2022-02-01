Вещества в пластике, из которого сделаны упаковки для еды и напитков, оказались причиной набора веса

Вещества в пластике, из которого сделаны упаковки для еды и напитков, оказались причиной набора весаИз-за химикатов
В изделиях было обнаружено 55 тысяч химических соединений, 629 исследователям удалось определить. При этом 11 из идентифицированных веществ оказались опасными для здоровья в силу влияния на метаболизм.
Чтобы определить влияние этих веществ, учёные провели эксперименты на мышах, в ходе которых выяснилось, что при попадании в организм, исследуемые вещества провоцируют рост жировых клеток. Одно из них — бисфенол А — органическое химическое соединение из группы фенолов, которое также является аналогом женского гормона эстрогена.
Исследование было инициировано по причине растущего числа людей, страдающих ожирением. Всего в мире насчитывается порядка 2 млрд человек с избыточным весом, 650 млн больны ожирением.
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