Наука и технологии
Опубликовано 14 февраля 2025, 15:33
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Вещество из брокколи помогло снизить уровень сахара в крови

Сульфорафан может стать новым средством против преддиабета
Шведские ученые из Университета Гетеборга обнаружили, что вещество сульфорафан, содержащееся в проростках брокколи, может снижать уровень сахара в крови у людей с преддиабетом — состоянием, предшествующим диабету 2 типа.
Вещество из брокколи помогло снизить уровень сахара в крови
© Hans Ripa

Исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, включало 89 человек с повышенным уровнем сахара в крови натощак. Участников в возрасте от 35 до 75 лет случайным образом разделили на две группы: одна получала сульфорафан, другая — плацебо. Эксперимент длился 12 недель, в нем до конца участвовали 74 человека.

Результаты показали, что у людей, принимавших сульфорафан, уровень сахара в крови снизился значительно сильнее, чем у тех, кто получал плацебо. Особенно заметный эффект был у участников с ранними признаками диабета, низкой резистентностью к инсулину и без жировой болезни печени.

Дополнительный этап исследования выявил, что эффективность сульфорафана усиливалась у людей с определенными кишечными бактериями. Это открытие может помочь в создании персонализированного лечения преддиабета.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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