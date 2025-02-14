Вещество из брокколи помогло снизить уровень сахара в крови

Исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, включало 89 человек с повышенным уровнем сахара в крови натощак. Участников в возрасте от 35 до 75 лет случайным образом разделили на две группы: одна получала сульфорафан, другая — плацебо. Эксперимент длился 12 недель, в нем до конца участвовали 74 человека.

Результаты показали, что у людей, принимавших сульфорафан, уровень сахара в крови снизился значительно сильнее, чем у тех, кто получал плацебо. Особенно заметный эффект был у участников с ранними признаками диабета, низкой резистентностью к инсулину и без жировой болезни печени.

Дополнительный этап исследования выявил, что эффективность сульфорафана усиливалась у людей с определенными кишечными бактериями. Это открытие может помочь в создании персонализированного лечения преддиабета.