Ветеран NASA открыл новую силу природы, создав бестопливный ракетный двигатель

Двигатель, основанный на асимметрии электростатического давления, способен генерировать тягу, эквивалентную полной земной гравитации, без выброса продуктов сгорания.

Это заявление может стать революцией в космических полетах, но, как и другие подобные проекты, пока встречает скептицизм. Бюлер и его команда работали над двигателем более 20 лет и уверены в его работоспособности.

Ключевым фактором, который позволит развеять сомнения, станут испытания в космосе. Если Exodus Propulsion Technologies сможет продемонстрировать работу двигателя в реальных условиях, это станет настоящим прорывом, открыв новые возможности для освоения космоса.

Бюлер и его команда считают, что их двигатель использует новую, ранее неизвестную силу. Это открытие может иметь далеко идущие последствия не только для космонавтики, но и прочих областей науки и техники.