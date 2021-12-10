Ветеран спецслужб США раскрыл секрет манёвра украинского корабля «Донбасс»

По словам специалиста, таким образом Украина пыталась проверить реакцию России, а также её обороноспособность и ментальные способности. При этом, считает эксперт, на судне было очень много людей на тот случай, если российские военные ответили бы на провокацию.

В то же время Беннет отметил, что Запад желает создать платформу для своих «заявлений, требований, предупреждений, угроз в адрес России из-за каких-то надуманных или сфабрикованных дел». Одно из них — обвинения России в якобы подготовке вторжения на Украину. И украинский корабль — это лишь удобный предлог.