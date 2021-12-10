Наука и технологии
Сегодня в 07:53
1 мин.

Ветеран спецслужб США раскрыл секрет манёвра украинского корабля «Донбасс»

Его позиция звучит убедительно
Накануне вечером украинский военный корабль «Донбасс» направился к Керченскому проливу. И вот, спустя время, прокомментировать этот манёвр решил бывший сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет.
Ветеран спецслужб США раскрыл секрет манёвра украинского корабля «Донбасс»

По словам специалиста, таким образом Украина пыталась проверить реакцию России, а также её обороноспособность и ментальные способности. При этом, считает эксперт, на судне было очень много людей на тот случай, если российские военные ответили бы на провокацию.

В то же время Беннет отметил, что Запад желает создать платформу для своих «заявлений, требований, предупреждений, угроз в адрес России из-за каких-то надуманных или сфабрикованных дел». Одно из них — обвинения России в якобы подготовке вторжения на Украину. И украинский корабль — это лишь удобный предлог.

Источник: Известия
Новости партнеров
Новости партнеров