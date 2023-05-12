Ветряные электростанции впервые стали главным источником энергии одной из европейских стран

13:15, 12 мая 2023
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Ветряные электростанции впервые стали главным источником энергии одной из европейских странНо пока это очень дорого
Великобритания начала наращивать потребление энергии, получаемой от ветряных электростанций. На первый квартал 2023 года приходится около трети от всего электричества, поступившего в сеть.
Согласно отчёту Имперского колледжа Лондона, несмотря на успехи, эту отрасль пока ещё нельзя назвать перспективной — солнечные и ветряные электростанции могут быть полноценно внедрены через 15 лет и позже в силу огромной стоимости реализации этих проектов, оценивающихся в миллиарды фунтов стерлингов.
Но всё же в стране стремятся к замене традиционных ископаемых — угля и газа — для выработки электричества. На этот способ пришлось 33% выработанной энергии в первые три месяца 2023 года, а 42% — на возобновляемые источники энергии.