Ветряные электростанции впервые стали главным источником энергии одной из европейских стран

Согласно отчёту Имперского колледжа Лондона, несмотря на успехи, эту отрасль пока ещё нельзя назвать перспективной — солнечные и ветряные электростанции могут быть полноценно внедрены через 15 лет и позже в силу огромной стоимости реализации этих проектов, оценивающихся в миллиарды фунтов стерлингов.

Но всё же в стране стремятся к замене традиционных ископаемых — угля и газа — для выработки электричества. На этот способ пришлось 33% выработанной энергии в первые три месяца 2023 года, а 42% — на возобновляемые источники энергии.