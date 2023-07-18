Вице-премьер Чернышенко рассказал, как государство будет контролировать квантовую связь

Бизнес получит новые возможности в отрасли квантовых коммуникаций благодаря предложенной концепции и ее приоритетности для технологического развития страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Квантовые коммуникации позволяют передавать данные безопасным образом на большие расстояния. Однако недостаток регулирования в этой области препятствует ее развитию.

Концепция регулирования отрасли квантовых коммуникаций в России была разработана досрочно, на 10 месяцев раньше плана, что подтверждает ее приоритетность. Утверждение концепции привлечет новых инвесторов и потребителей, включая коммерческий сектор, такие как крупные банки и сотовые операторы, которые проявляют высокий интерес к квантовым технологиям. Концепция также предусматривает институт страхования ответственности для защиты прав участников рынка.

Президент России предложил разработать новый национальный проект по формированию экономики данных до 2030 года, включающий развитие квантовых систем связи. Квантовые системы связи, способные передавать информацию в режиме реального времени, играют важную роль в развитии робототехники, беспилотного транспорта и автоматизации городской среды. Это открывает новые перспективы для технологического прогресса и экономического развития страны.