Вице-президент Microsoft по ИИ Бубек присоединился к OpenAI

Microsoft подтвердила, что Себастьян Бубек будет работать с OpenAI над достижением целей в области искусственного общего интеллекта (AGI). OpenAI определяет AGI как системы с высокой автономией, которые превосходят человека в большинстве экономически ценных задач.

В своем заявлении Microsoft выразила благодарность Себастьяну Бубеку за его вклад в развитие компании и подчеркнула, что сотрудничество будет продолжено через его новую роль в компании OpenAI.