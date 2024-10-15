Вице-президент Microsoft по ИИ Бубек присоединился к OpenAI

Опубликовано 15 октября 2024, 15:001 мин.
Вице-президент Microsoft по ИИ Бубек присоединился к OpenAIСебастьян Бубек займется искусственным общим интеллектом
Себастьян Бубек, вице-президент компании Microsoft по искусственному интеллекту (ИИ), покидает компанию, чтобы присоединиться к OpenAI. Бубек, имеющий десятилетний опыт работы в Microsoft, курировал разработки малых языковых моделей, которые призваны демонстрировать эффективность больших систем искусственного интеллекта при меньших затратах ресурсов.
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Microsoft подтвердила, что Себастьян Бубек будет работать с OpenAI над достижением целей в области искусственного общего интеллекта (AGI). OpenAI определяет AGI как системы с высокой автономией, которые превосходят человека в большинстве экономически ценных задач.
В своем заявлении Microsoft выразила благодарность Себастьяну Бубеку за его вклад в развитие компании и подчеркнула, что сотрудничество будет продолжено через его новую роль в компании OpenAI.