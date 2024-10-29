Вице-президент Nvidia: ИИ в будущем обретет человеческие формы

Опубликовано 29 октября 2024, 06:451 мин.
Вице-президент Nvidia: ИИ в будущем обретет человеческие формыС помощью гуманоидных роботов
Вице-президент компании Nvidia Масатака Осаки поделился своими прогнозами о будущем искусственного интеллекта (ИИ). Он считает, что в дальнейшем ИИ сможет принимать человеческие формы и активно участвовать в реальных задачах. По его мнению, это станет возможным благодаря развитию гуманоидных роботов, которые будут выполнять различные функции.
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Осаки подчеркнул, что основной задачей для отрасли станет не только создание таких роботов, но и их интеграция в рабочие процессы. Это позволит ИИ эффективно взаимодействовать с людьми и выполнять сложные операции. Он также выразил уверенность, что Япония имеет все шансы стать мировым лидером в этой сфере.
Таким образом, в будущем ИИ может не только изменить облик технологий, но и повседневную жизнь людей, превращая взаимодействие с ним в привычную норму.