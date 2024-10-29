Вице-президент Nvidia: ИИ в будущем обретет человеческие формы

Осаки подчеркнул, что основной задачей для отрасли станет не только создание таких роботов, но и их интеграция в рабочие процессы. Это позволит ИИ эффективно взаимодействовать с людьми и выполнять сложные операции. Он также выразил уверенность, что Япония имеет все шансы стать мировым лидером в этой сфере.

Таким образом, в будущем ИИ может не только изменить облик технологий, но и повседневную жизнь людей, превращая взаимодействие с ним в привычную норму.