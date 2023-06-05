Вице-президент «Сколково» рассказал о том, какое будущее есть у нейросетей

Вице-президент «Сколково» рассказал о том, какое будущее есть у нейросетейИ как правительство может помочь прогрессу
Возможности нейросетей уже применяют в различных отраслях от работы адвоката до нейрохирургии. В «Сколково» задумались о том, какое будущее есть у нейросетей и как правительству регулировать их
Говорят, будущее искусственного интеллекта (ИИ) и его генеративных нейросетей становится все более актуальной темой. Эти мощные системы, такие как GPT-4 и MidJourney, уже могут делать многое: писать код, создавать обзоры, отвечать на вопросы и даже рисовать. Однако у нас нет единого мнения о том, каково будет будущее этих нейросетей и как их контролировать. Мнения экспертов расходятся от прагматичных до футурологических, и они могут быть как оптимистичными, так и пессимистичными.
Давайте сначала поговорим о возможных опасностях. Философ по имени Ник Бостром предложил интересную аналогию. Философ сравнил каждое изобретение с шарами для бильярда, которые человечество вытаскивает из мешка наугад. Белые шары — это полезные изобретения, такие как письменность, пенициллин, двигатель внутреннего сгорания и интернет. Красные шары — это опасные изобретения, которые могут причинить вред, например, порох, ядерное оружие и генетические модификации. А чёрные шары — это изобретения, после которых может наступить конец жизни на Земле. Два потенциальных «чёрных шара» — это сильный искусственный интеллект и нанороботы. Философы, изучающие ИИ, часто обсуждают эти темы и рисуют апокалиптические сценарии, связанные с властью нейросетей и нанороботов над миром.
Генеративные нейросети имеют свои особенности, которые важно понимать. Они могут выбирать слова, которые наиболее вероятны в данном контексте, но не обладают настоящим «умом». Они не могут планировать свои действия, учиться новым задачам или использовать новые инструменты. Они не способны обманывать или манипулировать людьми, как считают некоторые. Но большие языковые модели могут оказаться полезными. Они уже ускоряют разработку программного обеспечения, помогают в создании контента, генерируют новые идеи и предлагают быстрые ответы на вопросы.
Некоторые эксперты считают, что генеративные нейросети могут стать мощным инструментом для прогресса и сотрудничества между людьми и машинами. Они могут помочь нам решать сложные проблемы, разрабатывать новые технологии и находить инновационные подходы в медицине, науке и искусстве. Однако возникают и определённые риски. Неконтролируемое распространение генеративных нейросетей может привести к появлению фейковой информации, манипуляциям и угрозам приватности. Также стоит обратить внимание на ответственность за создаваемый ими контент, особенно если он оскорбительный, дискриминационный или вредоносный.
Для обеспечения безопасного и эффективного использования генеративных нейросетей необходимо разработать этические и правовые рамки. Прозрачность в процессе обучения нейросетей и проверка создаваемого контента на соответствие этическим нормам становятся важными факторами. Кроме того, необходимо ясно определить ответственность за результаты, полученные с помощью этих нейросетей. Для успешного развития и использования генеративных нейросетей важно активное участие и сотрудничество различных участников жизни, включая исследователей, разработчиков, правительство и общественность. Только совместными усилиями мы сможем справиться с вызовами и максимально реализовать потенциал генеративных нейросетей в интересах человечества.