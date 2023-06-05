Вице-президент «Сколково» рассказал о том, какое будущее есть у нейросетей

Говорят, будущее искусственного интеллекта (ИИ) и его генеративных нейросетей становится все более актуальной темой. Эти мощные системы, такие как GPT-4 и MidJourney, уже могут делать многое: писать код, создавать обзоры, отвечать на вопросы и даже рисовать. Однако у нас нет единого мнения о том, каково будет будущее этих нейросетей и как их контролировать. Мнения экспертов расходятся от прагматичных до футурологических, и они могут быть как оптимистичными, так и пессимистичными.

Давайте сначала поговорим о возможных опасностях. Философ по имени Ник Бостром предложил интересную аналогию. Философ сравнил каждое изобретение с шарами для бильярда, которые человечество вытаскивает из мешка наугад. Белые шары — это полезные изобретения, такие как письменность, пенициллин, двигатель внутреннего сгорания и интернет. Красные шары — это опасные изобретения, которые могут причинить вред, например, порох, ядерное оружие и генетические модификации. А чёрные шары — это изобретения, после которых может наступить конец жизни на Земле. Два потенциальных «чёрных шара» — это сильный искусственный интеллект и нанороботы. Философы, изучающие ИИ, часто обсуждают эти темы и рисуют апокалиптические сценарии, связанные с властью нейросетей и нанороботов над миром.

Генеративные нейросети имеют свои особенности, которые важно понимать. Они могут выбирать слова, которые наиболее вероятны в данном контексте, но не обладают настоящим «умом». Они не могут планировать свои действия, учиться новым задачам или использовать новые инструменты. Они не способны обманывать или манипулировать людьми, как считают некоторые. Но большие языковые модели могут оказаться полезными. Они уже ускоряют разработку программного обеспечения, помогают в создании контента, генерируют новые идеи и предлагают быстрые ответы на вопросы.