ВИЧ решили лечить по-новому

Современное лечение ВИЧ основано на антиретровирусной терапии, которая подавляет репликацию и распространение вируса, но не может полностью вылечить пациента. Это связано со способностью вируса прятаться внутри иммунных клеток, что делает его необнаружимым для иммунной системы организма.

Новый же метод лечения направлен на насильственную активацию латентного вируса, что позволяет иммунной системе или антиретровирусным препаратам обнаружить его.

С помощью компьютерного моделирования исследователи выявили соединение, которое ингибирует комплекс полимераза-ассоциированного фактора 1 (PAF1C), который необходим для подавления экспрессии вирусных генов.

Синтезированный препарат, названный iPAF1C, повысил эффективность существующих препаратов против ВИЧ в культуре иммунных клеток in vitro. Команда протестировала препарат на образцах крови четырёх инфицированных пациентов, и результаты оказались многообещающими.

Дальнейшие исследования будут направлены на доработку препарата для тестирования на животных моделях.