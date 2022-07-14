Видео: американцы показали свой новый ударный вертолёт следующего поколения

Известно, что новинка разрабатывалась в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Данная модель может стать заменой двум другим моделям — Bell OH-58D Kiowa Warrior и AH-64 Apache.

По словам разработчиков, 360 Invictus готов на 90%. Помимо этого, они заявили, что их свежая разработка построена по классической одновинтовой схеме, но имеет новую версию несущей системы. Её также используют в серийном Bell 525 Relentless.

Сообщается, что в арсенал вертолёта следующего поколения входит трехствольная пушка XM915 калибра 20 мм и восемь точек подвески вооружения. Вместе с тем боевой аппарат оснастили ракетами AGM-114 Hellfire и пусковыми установками Common Launch Tubes.