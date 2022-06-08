Видео: энтузиаст «воткнул» крошечный дисплей в кубик LEGO

Автор под ником ancient_james опубликовал в своём Twitter-аккаунте ролик, в котором продемонстрировал работу настоящего дисплея, встроенного в кубик конструктора. Таким образом он решил заменить печатную картинку на реальный электронный элемент.

Энтузиаст рассказал, что в рамках проекта ему пришлось собрать крошечный драйвер и соединить его с OLED-дисплеем.