Видео: энтузиаст «воткнул» крошечный дисплей в кубик LEGO

Сегодня в 12:33
1 мин.
Видео: энтузиаст «воткнул» крошечный дисплей в кубик LEGOВыглядит занятно
В Сети очень быстро набирает популярность видео, в котором энтузиаст демонстрирует свой новый проект — внедрение миниатюрного дисплея в обыкновенный LEGO-кубик.
Автор под ником ancient_james опубликовал в своём Twitter-аккаунте ролик, в котором продемонстрировал работу настоящего дисплея, встроенного в кубик конструктора. Таким образом он решил заменить печатную картинку на реальный электронный элемент.
Энтузиаст рассказал, что в рамках проекта ему пришлось собрать крошечный драйвер и соединить его с OLED-дисплеем.
Вместе с тем он отметил, что обновлённая деталь способна не только имитировать бегущую строку Терминала, но и вполне может выступать в роли монитора для игрового радара.
Отметим, что на момент написания материала представители LEGO никак не прокомментировали видео.