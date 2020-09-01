Видео с демонстрацией голограммы как в научно-популярных фильмах опубликовали в сети

Если верить опубликованным в открытых источниках данным, специалисты из Токийского университета сельского хозяйства и технологий, при проектировании новейшей технологии, использовали так называемые метаповерхности. Именно с их помощью они смогли управлять поведением света, обеспечивая высокий уровень детализации и обзор из любой точки. Что интересно, свежая разработка японских инженеров выглядит гораздо качественнее, чем существующие аналоги, в первую очередь за счет использования вышеописанного типа поверхности.

Напомним, что метаповерхностями называют материалы, толщина которых составляет считанные нанометры. К слову, благодаря данной технологии, свежая голограмма исследователей из Токио оказалась достаточно продвинутой, чтобы изобразить вращающуюся планету Земля при частоте в 30 кадров в секунду.