Видео с горящим во время учений российским танком опубликовано в сети

Стоит отметить, что издание Defence Blog также написало о происшествии, добавив, что инцидент, вероятнее всего, произошел еще 19 июля. Правда, в таком случае возникает вопрос: почему видео начало распространяться совсем недавно?

Напомним, что чуть ранее, также в июле, агентство Ruptly начало распространение видео, на котором показано, как более полутысячи танкистов Центрального военного округа освоили подводное вождение в танках Т-72Б3 в Оренбургской области. Видео стало крайне популярным, а также в очередной раз показало мастерство вооруженных сил РФ.