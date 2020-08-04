Видео с новыми флагманскими беспроводными наушниками Sony утекло в сеть накануне анонса

Учитывая тот факт, что ролик опубликован не самой компанией, на низкий уровень качества видео можно закрыть глаза. Куда важнее то, что данный рекламный ролик демонстрирует все основные особенности новинки, такие как более быстрая проводная зарядка, функция Adaptive Sound Control, регулирующая работу системы шумоподавления в зависимости от окружающей ситуации, а также возможность привязки определенных настроек работы наушников к местоположению пользователя.

Судя по тому, что Sony продавала последние поколения устройств данной серии по цене в 350 долларов, можно предположить, что и в этом году ничего не изменится.