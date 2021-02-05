Видео с TikTok теперь можно смотреть на телевизоре

Отмечается, приложение TikTok, предназначенное для просмотра видео на Google TV и Android TV, сейчас доступно пользователям из Великобритании, Франции и Германии. Однако в ближайшем будущем воспользоваться новой возможностью смогут и в других регионах. Таким образом, с помощью TikTok TV, можно смотреть видео с приложения прямо на телевизоре, пользуясь при этом удобной навигацией по категориям.

Проверить, появилось ли соответствующее приложение на вашем телевизоре можно уже сейчас. Для этого следует запустить на устройстве Google Play и в поиске ввести TikTok. Так, если программа отобразилась - можно скачивать и запускать, а если нет, придется подождать еще какое-то время.