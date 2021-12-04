Видео: создан робот с мимикой, пугающе напоминающей человеческую

Отметим, что уже сейчас известно, что у Ameca практически отсутствует какой-либо искусственный интеллект. По своей модели он больше напоминает чат-ботов. С другой стороны, ничто не мешает сторонним компаниям лицензировать наработки специалистов из Великобритании и создать уже свои аналоги терминаторов.