Видео: создан робот с мимикой, пугающе напоминающей человеческую

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Видео: создан робот с мимикой, пугающе напоминающей человеческуюБудущее уже рядом
Современные инженеры активно работают над созданием различных роботов. Чего только стоят успехи Boston Dynamics с их собакоподобными машинами.
Но команда разработчиков из британской Engineered Arts решила пойти ещё дальше. Специалистам удалось создать робота, который не просто похож на человека, но также обладает сверхреалистичной лицевой мимикой.
Называется проект просто — Ameca. На данный момент в сети можно найти лишь небольшой видеоролик с демонстрацией работы машины. Но уже в ближайшее время, на CES 2022, команда Engineered Arts пообещала показать все возможности робота.
Отметим, что уже сейчас известно, что у Ameca практически отсутствует какой-либо искусственный интеллект. По своей модели он больше напоминает чат-ботов. С другой стороны, ничто не мешает сторонним компаниям лицензировать наработки специалистов из Великобритании и создать уже свои аналоги терминаторов.
Источник: YouTube / Engineered Arts