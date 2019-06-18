Видео: Су-27СМ3 и Су-30М2 сразились на сверхзвуке

Летчики истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 отработали элементы сложного пилотажа над горно-лесистой местностью Кавказа. Ролик с полётами выложило на YouTube Министерство обороны России.

Пилоты краснодарского смешанного авиаполка отработали управление боевым самолетом на высоте до 100 метров и приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях.

Экипажи выполнили учебные атаки по воздушным и наземным целям и отработали методы сопровождения и принуждения воздушного судна условного нарушителя к посадке, в роли которого выступил один из истребителей соединения.