Видео в Google Play станут навязчивыми

Онлайн-магазин Google Play Store со следующего месяца станет более раздражающим для многих пользователей. Об изменениях сообщается на официальной страничке поддержки Google.

Всё дело, что рекламные видеоролики в списках приложений начнут воспроизводиться автоматически. Заявлено следующее: «В сентябре 2019 года видео в Google Play начнут воспроизводиться автоматически. Так пользователям будет проще найти подходящий контент».

При этом Google просит разработчиков отключить «монетизацию» в видео на страницах приложений с 1 ноября 2019 года под страхом блокировки таких роликов. Речь идёт о роликах с рекламой, которая может мешать пользователям Google Play.