Видео в VK станут загружаться на 30% быстрее

VK сообщила об увеличении скорости загрузки видео на своей платформе на 20-30%. Это достижение стало возможным благодаря расширению сети доставки контента (CDN), которая теперь стала в 1,5 раза больше. Как рассказали в компании, новое обновление улучшило работу более 150 CDN-узлов с кэш-серверами, охватывающими все федеральные округа России и страны СНГ.

Сейчас пользователи из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии могут загружать видео с ближайшего к ним сервера, что значительно ускоряет процесс. По словам представителя VK, такое улучшение позволяет сократить время ожидания на 20-30%. В компании объяснили, что увеличение сети вызвано ростом числа пользователей и трафика на «VK Видео», который с начала года вырос на 30%.

Заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам, Елена Якупова, отметила, что пропускная способность сети теперь вдвое больше по сравнению с 2023 годом, и общая производительность сети достигла 40 Тбит/с. Эти улучшения позволят пользователям смотреть видео в высоком качестве без задержек, даже если число зрителей увеличится в два раза.