Видеоблогер нашёл у себя смертельно опасную болезнь благодаря комментариям подписчиков

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Видеоблогер нашёл у себя смертельно опасную болезнь благодаря комментариям подписчиковНеоспоримый плюс популярности в сети
В сети появилась история видеоблогера с TikTok под ником seattletechbro. Подписчики долгое время указывали ему не видимые проблемы со здоровьем в комментариев, после чего он прошёл обследование у врача.
Оказалось, что набухшая щитовидная железа, о которой и писали комментаторы, оказалась признаком рака этой самой железы. Об этом рассказал сам блогер, снявший соответствующее видео.
Он рассказал, что массовые комментарии испугали его и он решил пройти соответствующее обследование. В итоге врач нашёл рак щитовидной железы и предложил seattletechbro удалить всю железу или только часть с опухолью. Мужчина выбрал второй вариант.
При этом блогер заявил, что в период восстановления он будет реже снимать видео. Связано это с тем, что ему банально трудно много говорить в таком состоянии.