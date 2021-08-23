Видеоблогер нашёл у себя смертельно опасную болезнь благодаря комментариям подписчиков

Оказалось, что набухшая щитовидная железа, о которой и писали комментаторы, оказалась признаком рака этой самой железы. Об этом рассказал сам блогер, снявший соответствующее видео.

Он рассказал, что массовые комментарии испугали его и он решил пройти соответствующее обследование. В итоге врач нашёл рак щитовидной железы и предложил seattletechbro удалить всю железу или только часть с опухолью. Мужчина выбрал второй вариант.

При этом блогер заявил, что в период восстановления он будет реже снимать видео. Связано это с тем, что ему банально трудно много говорить в таком состоянии.