Видеоблогеры раскрыли высокую активность американской базы Зона-51

На видеоканале Adventures with Christian появился ряд роликов, показывающих высокую активность на американской базе в Неваде, известной как Зона-51. На них обратило внимание издание The Drive.
Первый ролик от 30 мая с названием «База очень активна» (The Base Is Very Active) демонстрирует объекты комплекса и вертолёт UH-60.
Другой ролик демонстрирует взлёт самолёта с территории базы.
Зона-51 — это засекреченная военная база США на юге Невада. Она служит для испытаний летательных аппаратов и вооружения.