Видеоблогеры раскрыли высокую активность американской базы Зона-51

На видеоканале Adventures with Christian появился ряд роликов, показывающих высокую активность на американской базе в Неваде, известной как Зона-51. На них обратило внимание издание The Drive.

Первый ролик от 30 мая с названием «База очень активна» (The Base Is Very Active) демонстрирует объекты комплекса и вертолёт UH-60.