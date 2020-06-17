Видеоигру впервые признали полноценным лекарством

Все это стало реальным в связи с открытием группы исследователей — они выяснили, что игра способна оказывать помощь при лечении СДВГ (синдрома дефицита внимания с гиперактивностью). А решение, связанное с легализацией лечения подобным образом приняло Управления по контролю за продуктами и лекарствами — именно оно дало право врачам назначать игры для iPhone и iPad для детей в возрасте от 8 до 12 лет с СДВГ.

При этом важно понимать, что совсем недавно эксперты и ученые лишь предполагали, что в будущем подобные методы будут использоваться для лечения различных болезней (таких как тот же СДВГ и болезнь Альцгеймера). А уже сегодня это не будущее, а вполне себе наше настоящее.