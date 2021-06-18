Видеоигры признали полезными в лечении психических расстройств

В частности, в рамках научной работы было установлено, что популярные тайтлы могут выступать в качестве легкодоступной, недорогой и эффективной поддержкой в лечении ряда психический расстройств, будь то депрессия или тревога.

Они также выяснили, какие жанры игр помогают при определенной проблеме. Так, к примеру, шутеры, ролевые и онлайн-игры оказались полезными при одиночестве. В то же время, улучшить когнитивные способности помогают шутеры, стратегии, фитнес-игры и платформеры. Еще такие игры уменьшают проявление дислексии и улучшают зрительно-пространственное восприятие. Помимо прочего все игры данных жанров способствуют снижению тревожности и положительно сказываются на настроении.