Наука и технологии
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Видеокарты, смартфоны и прочая техника заметно подорожают из-за повышения цен на чипы

При этом чем старее технология, тем больше подорожание
В последние несколько месяцев пользователи столкнулись с повышением цен на технику из-за тотального дефицита полупроводников. И, судя по всему, в начале 2022 года ситуация усугубится ещё больше.
Видеокарты, смартфоны и прочая техника заметно подорожают из-за повышения цен на чипы

По крайней мере, это следует из свежего заявления TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) для своих клиентов. Судя по нему, новые тарифы на производство чипов увеличат цену от 10 до 20%, пишет Nikkei. А это уже приведёт к подорожанию непосредственно самой техники.

Минимальное подорожание коснётся более свежих решений, основанных на 7-нм техпроцессе и ниже. На их базе создаются смартфоны, планшеты и компьютеры Apple, а также чипы AMD и Qualcomm.

Подорожание на 20% коснётся тех чипов, которые построены на более старом, 16-нм техпроцессе (и выше).

Сообщается, что TSMC — не единственный производитель, пожелавший увеличить цену на выпускаемую им продукцию. Также подобной стратегии решили придерживаться и другие игроки: PSMC, UMC,GlobalFoundries и SMIC.