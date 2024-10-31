Видимо, это тенденция: спутник Boeing развалился на орбите на 500 фрагментов

Опубликовано 31 октября 2024, 20:151 мин.
Видимо, это тенденция: спутник Boeing развалился на орбите на 500 фрагментовОсколков может быть больше
Американская компания ExoAnalytic Solutions, которая занимается космическим мониторингом, сообщила о том, что геостационарный спутник Intelsat-33e производства Boeing развалился на орбите примерно на 500 фрагментов.
© IntelSat
Размер осколков аппарата варьируется от размеров мяча для софтбола до автомобильной двери. Спутник был построен Boeing для люксембургского оператора Intelsat.
Количество осколков примерное, определение точного числа зависит от условий наблюдения.
«Размер отслеживаемого нами [космического] мусора варьируется от небольших фрагментов примерно с мяч для софтбола до более крупных кусков размером с дверь автомобиля», — рассказал технический директор ExoAnalytic Билл Териен.