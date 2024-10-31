Видимо, это тенденция: спутник Boeing развалился на орбите на 500 фрагментов

Размер осколков аппарата варьируется от размеров мяча для софтбола до автомобильной двери. Спутник был построен Boeing для люксембургского оператора Intelsat.

Количество осколков примерное, определение точного числа зависит от условий наблюдения.

«Размер отслеживаемого нами [космического] мусора варьируется от небольших фрагментов примерно с мяч для софтбола до более крупных кусков размером с дверь автомобиля», — рассказал технический директор ExoAnalytic Билл Териен.