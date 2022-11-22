Видите колонки? А они есть: LG представила «невидимые» автомобильные динамики

Специалисты показали свою свежую разработку — Thin Actuator Sound Solution. В самой компании её также называют «невидимыми» динамиками для автомобилей.

Таковыми они могут считаться в первую очередь аа счёт своей толщины. В отличие от аналогов, Thin Actuator Sound Solution — очень тонкое устройство. Добиться подобного удалось за счёт отказа от динамических излучателей, компонентов вроде катушки, магнита и т.д.

Представители LG Display рассказали, что в основе их изобретения лежит технология плёночного возбуждения. С её помощью устройство вибрирует, используя панели экранов и различные материалы внутри авто.