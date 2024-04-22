Видно даже озера лавы: NASA показало качественное фото спутника Юпитера

Опубликовано 22 апреля 2024, 09:19
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Видно даже озера лавы: NASA показало качественное фото спутника ЮпитераВыглядит впечатляюще
NASA опубликовало новое завораживающее фото спутника Юпитера, полученное с помощью космического аппарата «Юнона».
На снимке запечатлен южный полюс Ио, одного из самых вулканически активных спутников в Солнечной системе.
«Юнона» совершил облет Ио в рамках своего 60-го пролета над этим небесным телом. На полученном изображении можно разглядеть 200-километровое озеро лавы «Локи Патера».
Вулканическая активность на Ио настолько высока, что спутник удерживает рекорд среди всех остальных небесных тел в нашей Солнечной системе.
По словам руководителя миссии Скотта Болтона, на его поверхности можно обнаружить сотни действующих вулканов.
Кроме лавы, на снимке также видны характерные отражения света, которые ученые интерпретируют как наличие обсидиана — вулканического стекла, образующегося после быстрого охлаждения лавы.