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Наука и технологии
Опубликовано 22 апреля 2024, 09:19
1 мин.

Видно даже озера лавы: NASA показало качественное фото спутника Юпитера

Выглядит впечатляюще
NASA опубликовало новое завораживающее фото спутника Юпитера, полученное с помощью космического аппарата «Юнона».
Видно даже озера лавы: NASA показало качественное фото спутника Юпитера
© Ferra.ru

На снимке запечатлен южный полюс Ио, одного из самых вулканически активных спутников в Солнечной системе.

«Юнона» совершил облет Ио в рамках своего 60-го пролета над этим небесным телом. На полученном изображении можно разглядеть 200-километровое озеро лавы «Локи Патера».

Вулканическая активность на Ио настолько высока, что спутник удерживает рекорд среди всех остальных небесных тел в нашей Солнечной системе.

Видно даже озера лавы: NASA показало качественное фото спутника Юпитера
© NASA

По словам руководителя миссии Скотта Болтона, на его поверхности можно обнаружить сотни действующих вулканов.

Кроме лавы, на снимке также видны характерные отражения света, которые ученые интерпретируют как наличие обсидиана — вулканического стекла, образующегося после быстрого охлаждения лавы.

Источник:NASA
Автор:Булат Кармак
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#космос
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