Видно даже озера лавы: NASA показало качественное фото спутника Юпитера

На снимке запечатлен южный полюс Ио, одного из самых вулканически активных спутников в Солнечной системе.

«Юнона» совершил облет Ио в рамках своего 60-го пролета над этим небесным телом. На полученном изображении можно разглядеть 200-километровое озеро лавы «Локи Патера».

Вулканическая активность на Ио настолько высока, что спутник удерживает рекорд среди всех остальных небесных тел в нашей Солнечной системе.