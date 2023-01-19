Наука и технологии
09:41, 19 января 2023
1 мин.

Википедия обновила дизайн впервые за 12 лет

Выглядит очень свежо

Википедия, один из самых посещаемых сайтов в мире, впервые за более чем десятилетие получил обновление дизайна. Пока что в веб-версии.

Википедия обновила дизайн впервые за 12 лет

Фото: Slate

Фонд Викимедиа, управляющий проектом Википедия, объявил о запуске обновленного интерфейса, призванного сделать сайт более доступным и простым в использовании. Новый интерфейс включает в себя улучшенный поиск, более заметный инструмент для переключения между языками и т.д.

Википедия обновила дизайн впервые за 12 лет

TechCrunch

При этом изменениям подверглось и оглавление статьи — теперь получить доступ к той или иной её части куда проще и быстрее. В том числе за счёт переноса заголовка в боковую часть страницы.

Википедия обновила дизайн впервые за 12 лет

TechCrunch

Сообщается, что новый интерфейс был доступен на многих языковых версиях Википедии, но теперь он распространяется и на английскую версию сайта. По словам представителей организации, обновление было необходимо для того, чтобы удовлетворить потребности нового поколения пользователей Интернета.

Для разработки нового интерфейса фонд привлёк более 30 различных групп добровольцев и специалистов со всего мира.

Новости партнеров
Новости партнеров