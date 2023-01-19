Википедия обновила дизайн впервые за 12 лет

Сообщается, что новый интерфейс был доступен на многих языковых версиях Википедии, но теперь он распространяется и на английскую версию сайта. По словам представителей организации, обновление было необходимо для того, чтобы удовлетворить потребности нового поколения пользователей Интернета.

Для разработки нового интерфейса фонд привлёк более 30 различных групп добровольцев и специалистов со всего мира.