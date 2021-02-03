Википедия опубликовала новый "кодекс поведения"

Нововведение создано для того, чтобы ограничить искажение и манипулирование контентом, опубликованном в онлайн-энциклопедии. Помимо прочего в новом кодексе также упоминается запрет на злоупотребление властью для запугивания других и “преднамеренного введения предвзятого, ложного, неточного или несоответствующего контента”.

”Наш новый универсальный кодекс поведения устанавливает обязательные стандарты для улучшения поведения в проектах Викимедиа и дает нашим сообществам возможность бороться с преследованиями и негативным поведением в рамках движения Викимедиа” - поделилась Кэтрин Махер, исполнительный директор Фонда Викимедиа.

Сообщается, что новый кодекс является обязательным для всех участников проекта. В его разработки приняли участие порядка 1500 добровольцев из пяти континентов.