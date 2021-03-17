Википедия планирует ввести плату для Google, Amazon и Apple за использование своего контента

О том, чтобы сделать “бесплатную энциклопедию” платной для компаний задумались в Фонде Википедия. Так, Википедия предложит платную услугу специально для крупнейших пользователей сайта - Wikimedia Enterprise. Для обычных пользователей, судя по всему, сайт продолжить предоставлять бесплатный доступ.

Wikimedia Enterprise нужен для предоставления платных инструментов и услуг крупным технологическим компаниям, чтобы сделать использование контента эффективным. На сегодняшний день представители Википедии уже начали общаться с представителями ИТ-рынка по поводу Wikimedia Enterprise. Предполагается, что уже в июне стороны могут достичь соглашения.