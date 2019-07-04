Википедия признала Крым частью России

Онлайн-энциклопедия «Википедия» в статье о G20 на 72 языках мира указала Крым частью России на картах. Феномен заметили журналисты издания «Известия». Эту информацию подтвердили и представители самой интернет-энциклопедии на Украине и в России.

Крымский полуостров окрасили в цвета РФ все крупнейшие по числу статей локальные разделы «Википедии» — английская, испанская, французская и китайская. Даже украинская «Википедия» указала Крым российским.

Территория России на ней окрашена в фиолетовый цвет, аналогичным же цветом указан Крым. При этом Украина показана серым, поскольку не входит в «двадцатку». Следовательно, согласно карте, полуостров признан частью РФ.

Как пояснили «Известиям» представители энциклопедии, аналогичные карты появляются довольно часто в результате «войны правок».