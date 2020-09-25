Википедия сменит дизайн впервые за 10 лет

Так, разработчики проекта заявили, что одной из основных причин сохранения дизайна в течение столь длительного времени является то, что они не хотели отвлекать внимание пользователя при прочтении страниц на портале. По этой же причине не стоит ожидать слишком резкого перехода к новому дизайну — Википедия будет обновляться плавно, на разных языковых платформах. Планируется, что полностью процесс должен завершиться к 2021 году.