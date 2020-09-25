Наука и технологии
Сегодня 12:50
Википедия сменит дизайн впервые за 10 лет
Правда, делаться это будет плавно, чтобы не мешать пользователям
Как стало известно, крупнейшая онлайн-энциклопедия Википедия уже совсем скоро сменит дизайн. Произойдет это впервые за последние 10 лет.
Так, разработчики проекта заявили, что одной из основных причин сохранения дизайна в течение столь длительного времени является то, что они не хотели отвлекать внимание пользователя при прочтении страниц на портале. По этой же причине не стоит ожидать слишком резкого перехода к новому дизайну — Википедия будет обновляться плавно, на разных языковых платформах. Планируется, что полностью процесс должен завершиться к 2021 году.
Заявляется, что глобальные изменения коснутся таких аспектов проекта, как логотип и возможность скрыть боковое меню. Все это делается для этого, чтобы в процессе чтения материалов, пользователи не отвлекались на другую ненужную информацию.