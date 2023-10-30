Википедию должны забыть: в России предложили удалить энциклопедию из поисковиков

Это предложение было сделано на фоне блокировки Роскомнадзором ряда иностранных хостинг-провайдеров за нарушение закона «О приземлении».

Горелкин утверждает, что российские аналоги Википедии, такие как Руниверсалис и Рувики, могут вполне заменить зарубежный ресурс, превосходя его по качеству и достоверности информации.

Депутат подчеркнул, что Википедия давно перестала быть «свободной энциклопедией», и предложил распространить меры блокировки и на этот ресурс.

Он также отметил, что за I половину 2023 года Яндекс уже удалил из поиска более 190 тыс ссылок на сайты, внесенные Роскомнадзором в реестр запрещённых.