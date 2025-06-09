«Винил не лучше цифры»: эксперты развенчали миф о магическом звучании пластинок

По мнению авторов исследования, с технической точки зрения цифровой звук значительно превосходит винил по качеству.

Эксперты напомнили, что винил хранит звук в физической форме — в виде микроскопических неровностей в дорожке, по которым движется игла проигрывателя. Однако из-за этого носитель ограничен: слишком глубокие низкие частоты могут вызвать «выпрыгивание» иглы, а высокие частоты просто не воспроизводятся с достаточной точностью.

В цифровом формате таких проблем нет — звук кодируется в виде миллионов отсчётов в секунду, позволяя максимально точно воссоздавать оригинальные волны.

Авторы отмечают, что зачастую привязанность к винилу объясняется не объективным качеством звука, а ностальгией, особенностями мастеринга и качественным воспроизводящим оборудованием, которое часто используют любители аналогового формата.