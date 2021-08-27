Вино начнут использовать для заправки гоночных автомобилей

Наука и технологии
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Вино начнут использовать для заправки гоночных автомобилейЧтобы уменьшить выбросы
Bloomberg сообщило о том, что уже в следующем году вино начнут использовать в качестве топлива для гоночных автомобилей. Нужно это не веселья ради, а для снижения выбросов углекислого газа.
Так, согласно обнародованным данным, с 2022 года в французской нефтяной компании приняли решение заправлять гоночные автомобили полностью возобновляемым топливом, для производства которого используется вино. В частности, для его реализации требуется этанол и отходы французской винодельческой промышленности, а именно винного камня и виноградной выжимки.
Использование такого топливо позволит уменьшить выбросы углекислого газа от автоспорта более, чем на половину — на 65%. Возможно, новое топливо опробуют в гонке «24 часа Ле-Мана», запланированной на июнь.