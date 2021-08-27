Вино начнут использовать для заправки гоночных автомобилей

Так, согласно обнародованным данным, с 2022 года в французской нефтяной компании приняли решение заправлять гоночные автомобили полностью возобновляемым топливом, для производства которого используется вино. В частности, для его реализации требуется этанол и отходы французской винодельческой промышленности, а именно винного камня и виноградной выжимки.

Использование такого топливо позволит уменьшить выбросы углекислого газа от автоспорта более, чем на половину — на 65%. Возможно, новое топливо опробуют в гонке «24 часа Ле-Мана», запланированной на июнь.