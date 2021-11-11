Виноград оказался очень полезен для кишечника

Согласно отчёту исследования, все участники употребляли в течение месяца 46 граммов виноградного порошка — примерно полтора стакана ягод. Параллельно этому участники исследования употребляли продукты с низким уровнем клетчатки и полифенолов, которые в избытке содержатся в винограде. Через месяц у всех участников измерили уровень микробиоты кишечника.

Оказалось, что благодаря этому растению, полезных бактерий стало не только много, но и было зафиксировано их разнообразие. Среди прочих микроорганизмов увеличилось количество таких бактерий, как аккермансия, которая улучшает метаболизм глюкозы и пептидов, а также поддерживает целостность слизистой оболочки кишечника.

При этом у всех участников общий холестерин понизился на 6,1%, а жёлчные кислоты — на 40,9%, также понизился уровень холестерина низкой плотности — на 5,9%.