Виноград оказался полезен в борьбе с раком лёгких

Речь идёт о 2.6-диметокси-1.4-бензохиноне — именно эти соединения проявляют защитные свойства, которые крайне актуальны во время борьбы с данным типом болезни. Как пишет Food and Chemical Toxicology, проверка соответствующей гипотезы была проведена на грызунах, больных опухолью лёгких.

По итогу специалисты выяснили, что обработка клеток веществами из винограда приводит к изменению уровни метилирования ДНК. А это, в свою очередь, крайне важный момент в контексте борьбы с раком.

Отметим, что ранее другая группа учёных выяснили, что соединения из винограда способны бороться с колоректальным раком.