Виноград оказался полезен в борьбе с раком лёгких

Наука и технологии
Сегодня в 16:56
Виноград оказался полезен в борьбе с раком лёгкихИ это не первый подобный вывод относительно полезности этой ягоды
Учёные из японского Университета Окаямы провели свежее исследование, в результате которого выяснили, что в составе винограда Куанье имеются определённые биологически активные соединения полезные при борьбе организма с раком лёгких.
Речь идёт о 2.6-диметокси-1.4-бензохиноне — именно эти соединения проявляют защитные свойства, которые крайне актуальны во время борьбы с данным типом болезни. Как пишет Food and Chemical Toxicology, проверка соответствующей гипотезы была проведена на грызунах, больных опухолью лёгких.
По итогу специалисты выяснили, что обработка клеток веществами из винограда приводит к изменению уровни метилирования ДНК. А это, в свою очередь, крайне важный момент в контексте борьбы с раком.
Отметим, что ранее другая группа учёных выяснили, что соединения из винограда способны бороться с колоректальным раком.