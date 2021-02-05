Виноград признали защищающим от УФ-лучей фруктом

Для выявления пользы винограда исследователи провели научную работы, в рамках которой участникам необходимо было две недели есть порошок лиофилизированного винограда. В результате выяснилось, что виноград увеличил естественную защиту кожи добровольцев на 74,8%.

”Наше исследование показывает, что пероральное употребление винограда оказывает положительное воздействие на здоровых взрослых людей”, — поделились исследователи.

Кроме того, по предварительным данным, этот фрукт способен снизить риск развития рака кожи. В то же время, отмечается, что кушать овощи и фрукты следует с осторожностью, поскольку они могут быть обработаны канцерогенными нитритами, нитратами и пестицидами.

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