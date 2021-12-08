Виноградные косточки оказались способными бороться с раком

Процианидин C1 (PCC1) использовали для лечения простаты у людей. Под воздействием этого вещества сенесцентные, т.е. старые клетки, нарушающие работу окружающих их остальных, отмирали. При испытаниях на мышах у старых особей жизнь было продлена на 9%, благодаря экстракту виноградных косточек, а оставшаяся продолжительность их жизни — в среднем на 60%.

У мышей с раковыми опухолями процианидин, в сочетании с химиотерапией, уменьшил опухоли, в том числе начал уничтожать вживлённые животным человеческие раковые клетки. При этом здоровые клетки никак задеты не были.