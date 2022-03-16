Виноваты российские банки: Apple объяснила проблемы привязки карт «Мир»

А это значит, что она может быть решена уже в ближайшее время

Накануне стало известно, что Apple реализовала возможность использовать карты «Мир» для оплаты в учётной записи Apple ID. Но практически сразу после этого начали всплывать истории людей, которые не могли сделать этого.