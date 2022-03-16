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Виноваты российские банки: Apple объяснила проблемы привязки карт «Мир»

А это значит, что она может быть решена уже в ближайшее время
Накануне стало известно, что Apple реализовала возможность использовать карты «Мир» для оплаты в учётной записи Apple ID. Но практически сразу после этого начали всплывать истории людей, которые не могли сделать этого.
Виноваты российские банки: Apple объяснила проблемы привязки карт «Мир»

Учитывая, что купертиновцы официально приостановили продажу своих устройств на территории России, многие пользователи решили, что компания вновь вставляет палки в колёса своих российских клиентов.

Но чуть позже корреспондент ТАСС обратился с вопросом о проблемах с транзакциями через платежную систему «Мир» в техподдержку Apple. Там ему ответили, что «неполадки» связаны с работой банков, а не IT-гиганта.

Напомним, что на сегодняшний в российском сегменте apple.com всё ещё нельзя купить технику Apple. Пользователям доступны лишь страницы с описанием товаров.

Источник: ТАСС
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