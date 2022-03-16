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Виноваты российские банки: Apple объяснила проблемы привязки карт «Мир»А это значит, что она может быть решена уже в ближайшее время
Накануне стало известно, что Apple реализовала возможность использовать карты «Мир» для оплаты в учётной записи Apple ID. Но практически сразу после этого начали всплывать истории людей, которые не могли сделать этого.
Учитывая, что купертиновцы официально приостановили продажу своих устройств на территории России, многие пользователи решили, что компания вновь вставляет палки в колёса своих российских клиентов.
Но чуть позже корреспондент ТАСС обратился с вопросом о проблемах с транзакциями через платежную систему «Мир» в техподдержку Apple. Там ему ответили, что «неполадки» связаны с работой банков, а не IT-гиганта.
Напомним, что на сегодняшний в российском сегменте apple.com всё ещё нельзя купить технику Apple. Пользователям доступны лишь страницы с описанием товаров.
Источник: ТАСС