Virgin Galactic назвала цены на билеты для космических туристов

По словам менеджера, основная деятельность — космический туризм. Virgin Galactic планирует ежегодно осуществлять 125 суборбитальных полётов, в рамках которых на орбиту будут доставляться 750 человек. Средняя цена одного билета составит $600 тысяч.

Колгейзер сообщил, что компания планирует выйти на годовую прибыль в размере $95 млн–$110 млн.