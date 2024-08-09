Virgin Galactic назвала цены на билеты для космических туристов

Опубликовано 09 августа 2024, 14:15
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Virgin Galactic назвала цены на билеты для космических туристовПолёты начнутся в 2026 году
Генеральный директор американской космической компании Virgin Galactic Майкл Колгейзер в ходе отчёта за второй квартал 2024 года заявил, что компания планирует выйти на полноценную коммерческую эксплуатацию корабля типа Delta в 2026 году.
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По словам менеджера, основная деятельность — космический туризм. Virgin Galactic планирует ежегодно осуществлять 125 суборбитальных полётов, в рамках которых на орбиту будут доставляться 750 человек. Средняя цена одного билета составит $600 тысяч.
Колгейзер сообщил, что компания планирует выйти на годовую прибыль в размере $95 млн–$110 млн.