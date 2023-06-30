Virgin Galactic успешно запустила туристов в космос и... её акции обвалились на 11%

При этом в рамках миссии было проведено 13 научных экспериментов, включая исследования воздействия невесомости на организм человека.

В этом полёте приняли участие восемь человек, включая пилотов и членов экипажа. К слову, уже около 800 человек забронировали места для будущих суборбитальных полётов, несмотря на их стоимость от $250 тыс до $450 тыс.

Но несмотря на явный успех миссии, акции Virgin Galactic упали на 11%.

Отметим, правда, что компания, даже несмотря на это, продолжает стремиться к регулярным коммерческим полётам и намерена создать большой парк космолётов для проведения до 400 полётов ежегодно.