Наука и технологии
Опубликовано 01 марта 2025, 20:15
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Virgin Galactic в феврале начнёт сборку первого суборбитального космолёта

Испытания запланированы на 2026 год
Американская космическая компания Virgin Galactic планирует начать сборку первого суборбитального космического корабля нового поколения уже в марте, а коммерческие полёты начнутся в середине 2026 года.
Virgin Galactic в феврале начнёт сборку первого суборбитального космолёта

© Virgin Galactic

Новый космический корабль, названный Delta SpaceShip, будет собран на новом предприятии вблизи Финикса, штат Аризона. Испытательные полёты запланированы на весну 2026 года, а коммерческие полёты планируется начать с исследовательской полезной нагрузкой в середине 2026 года.

Исполнительный директор Virgin Galactic сообщил, что компания может более точно прогнозировать сроки, так как теперь располагает прямым доступом к датам поставки инструментов и деталей для сборки. Ключевые поставщики «также продвигаются в работе над различными компонентами и узлами космолёта».

В Virgin Galactic уверены, что космический корабль после сборки будет проходить программу лётных испытаний, исходя из опыта работы с предыдущим космопланом VSS Unity.

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
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