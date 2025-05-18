Virgin Galactic заявила о серийном производстве суборбитальных космопланов

Опубликовано 18 мая 2025, 01:301 мин.
Virgin Galactic заявила о серийном производстве суборбитальных космоплановИ планирует продавать билеты
Космическая компания Virgin Galactic сообщила, что производство новых суборбитальных космических самолётов идёт по плану, планируется начать коммерческие полёты в середине 2026 года и возможно возобновление продажи билетов космическим туристам. Ранее компания заявляла о крупных финансовых проблемах.
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Исполнительный директор компании Майкл Колглазье отметил технический прогресс в сборке космопланов класса Delta, рассказав о работе над конструкцией аппаратов, двигателями и авионикой. Virgin Galactic планирует обновления в июне, подтвердив график выполнения испытательных и коммерческих полётов. Вендор замахнулся на стабильное серийное производство.
Компания планирует возобновить продажу билетов в 2026 году, привлекая новых клиентов поэтапно и с учётом возможной корректировки цен. Цены на билеты, которые пока не установлены, будут выше, чем предыдущие — $600 000 за штуку.