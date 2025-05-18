Virgin Galactic заявила о серийном производстве суборбитальных космопланов

Исполнительный директор компании Майкл Колглазье отметил технический прогресс в сборке космопланов класса Delta, рассказав о работе над конструкцией аппаратов, двигателями и авионикой. Virgin Galactic планирует обновления в июне, подтвердив график выполнения испытательных и коммерческих полётов. Вендор замахнулся на стабильное серийное производство.

Компания планирует возобновить продажу билетов в 2026 году, привлекая новых клиентов поэтапно и с учётом возможной корректировки цен. Цены на билеты, которые пока не установлены, будут выше, чем предыдущие — $600 000 за штуку.