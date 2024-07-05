Виртуальная клавиатура «Яндекса» теперь будет исправлять текст с помощью ИИ

«Яндекс» обновил свою виртуальную клавиатуру, добавив новые функции, основанные на искусственном интеллекте YandexGPT и YandexART. Теперь пользователи могут использовать «Яндекс Клавиатуру» в любом приложении, где есть возможность ввода текста.

В новой версии клавиатуры встроены функции автоматической коррекции орфографии, согласования слов, а также автоматической расстановки знаков препинания и изменения регистра букв. Добавлена функция «Улучшить», которая сохраняет смысл текста, но делает его более ясным и логичным. Также сервис предлагает возможность добавления эмодзи и использования синонимов для разнообразия текста.

Обновлённая «Яндекс Клавиатура» пригодится как для написания рабочих документов и личных заметок, так и для создания постов в социальных сетях или обмена сообщениями с друзьями. Пользователи могут персонализировать интерфейс клавиатуры, выбирая цвет клавиш или настраивая фон благодаря использованию нейросетей.