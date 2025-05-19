Виртуальная реальность оказалось эффективным способ бороться с хронической болью

Исследователи Сеченовского университета и Клинической больницы № 85 ФМБА России подтвердили, что VR-технологии помогают пациенткам с эндометриозом справляться с хронической болью и снижать стресс. Они выяснили, что использование виртуальной реальности улучшает общее самочувствие женщин и помогает бороться с тревожными расстройствами. Специалисты отметили, что такие методы могут стать важным дополнением к традиционному лечению.

Эндометриоз — это заболевание, при котором клетки эндометрия растут за пределами матки, вызывая сильную боль, кровотечения и сложности с зачатием. Лечение включает борьбу не только с физическими симптомами, но и с психологическими проблемами. Виртуальная реальность, погружая человека в визуально-слуховую среду, помогает отвлекать внимание от боли и успокаивать через активацию зон мозга, связанных с эмоциями. По словам авторов исследования, индивидуальная настройка контента усиливает терапевтический эффект.

Для проверки эффективности метода нескольким пациенткам с эндометриозом предложили пройти месячный курс VR-терапии. Во время 20-минутных сеансов в шлеме женщины наблюдали за природными пейзажами и другими спокойными сценами. Результаты показали снижение боли, тревожности и заметное улучшение качества жизни уже после 5−10 сеансов. Исследователи планируют расширить эксперименты, чтобы подтвердить эффективность технологии и внедрить её в практику.