Виртуальная реальность помогла привлечь внимание к климатическим угрозам

В ходе исследования ученые изучали реакцию людей на сообщения о климатических изменениях, представленные в традиционном видеоформате и через десктопную виртуальную реальность. Выяснилось, что сообщения, фокусирующиеся на потерях, оказывали более сильное воздействие на убеждение людей в поддержке экологических политик, когда они были представлены через VR. Сообщения, основанные на достижениях, демонстрировали больший эффект в традиционном видеоформате.

Ученые разработали два виртуальных опыта: один, основанный на сообщениях о достижениях, другой — о потерях. Оба опыта позволяли пользователям исследовать морские экосистемы и слушать соответствующие аудиофайлы. После завершения опыта участники исследования заполняли анкету, оценивая свою готовность поддержать экологические политики.

Результаты исследования показали, что сообщения, сфокусированные на потерях, оказывали наибольшее влияние на мотивацию людей поддерживать меры по борьбе с изменением климата, когда они представлены через виртуальную реальность.